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Теннисистка Потапова снялась с парного турнира Roland Garros 

ТАСС 8 часов назад
Фото: @anapotapovaa
Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с парного турнира Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы. Об этом в четверг сообщила спортсменка в своем аккаунте в Instagram.
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I am very disappointed to say, but after long discussions with my team, I have decided to withdraw from doubles due to left hip injury and take some time to recover before the grass season. It was a very good week here, thanks everybody for the support, I enjoyed it for 1000%. See you in 2020, Paris!❤️ К сожалению я вынуждена сняться с парных соревнований открытого чемпионата Франции из-за травмы. Это была незабываемая неделя для меня. Спасибо всем кто поддерживал. Увидимся в 2020 году!❤️

Публикация от  ANASTASIA POTAPOVA🦋 (@anapotapovaa)

Потапова и украинка Даяна Ястремская в матче первого круга должны были сыграть против представительницы Люксембурга Мэнди Минелли и Элисон ван Эйтванк из Бельгии.
"К сожалению я вынуждена сняться с парных соревнований Открытого чемпионата Франции из-за травмы. Это была незабываемая неделя для меня. Спасибо всем, кто поддерживал. Увидимся в 2020 году", — написала 18-летняя спортсменка.
В одиночном разряде турнира Потапова проиграла в матче второго круга чешке Маркете Вондроушовой. Потапова впервые принимала участие в Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде. До этого ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в 2019 году, где она уступила американке Мэдисон Киз (3:6, 4:6). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разрядке она занимает 81-ю строчку, в парном — 96-е место.
Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд составляет €42,66 млн Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.
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Теннис , Даяна Ястремская , Анастасия Потапова
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