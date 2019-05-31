Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в парном разряде Открытого чемпионата Франции вместе с эстонкой Анетт Контавайнен, пробилась в третий круг соревнований.
Касаткина и Контавайнен обыграли китайский дуэт Чань Хаочин/Чань Латиша со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался два часа и пять минут.
В следующем круге турнира теннисистки встретятся с победительницами матча между Анной-Леной Гренефельд (Германия)/Деми Схурс (Голландия) — Дуань Инъин/Чжэн Сайсай (Китай).
Ранее Звонарёва и Александрова проиграли в матче второго круга парного разряда «Ролан Гаррос».