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Касаткина рассказала о планах на ближайшее будущее 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ZOPH/AFLO globallookpress.com
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о планах на ближайшее будущее, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
«У меня запланированы два турнира — Истборн и Уимблдон. А тренироваться я буду в Барселоне», — заявила она.
Кроме того, Касаткина рассказала, что делает в случае поражения. По словам спортсменки, она не любитель себя как-то баловать и предпочитает общаться с друзьями.
Ранее Касаткина потерпела разгромное поражение от представительницы Пуэрто-Рико Моники Пуиг в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
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Теннис , Ролан Гаррос , Моника Пуиг , Дарья Касаткина , газета "Аргументы недели"
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