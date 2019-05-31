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Надаль вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Во встрече третьего круга вторая ракетка мира одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 51 минуту.
В следующем раунде Надаль встретится с аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро.
Ранее сообщалось, что японский теннисист Кей Нисикори вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос".
Теннис. "Ролан Гаррос". 3-й кругДавид Гоффен (Бельгия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 1:6, 3:6, 6:4, 3:6
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Теннис , Ролан Гаррос , Рафаэль Надаль , Давид Гоффен , Советский спорт
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