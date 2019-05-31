Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Во встрече третьего круга вторая ракетка мира одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 51 минуту.
В следующем раунде Надаль встретится с аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро.
Ранее сообщалось, что японский теннисист Кей Нисикори вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос".
Теннис. "Ролан Гаррос". 3-й кругДавид Гоффен (Бельгия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 1:6, 3:6, 6:4, 3:6