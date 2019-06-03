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Нисикори в 5 сетах обыграл Пэра и сыграет с Надалем в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com + ещё 18 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Японский теннисист Кей Нисикори (7) стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях он оказался сильнее француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5.
Стоит отметить, что теннисисты доигрывали матч, который был перенесён из-за наступления темноты при счёте 2-1 по партиям в пользу японца. Кроме того, на тай-брейке четвёртой партии Нисикори не реализовал два матчбола. Продолжительность встречи составила 3 часа 58 минут. На счету Нисикори 3 эйса, 6 двойных ошибок и 10 брейк-пойнтов из 19. Пэр отметился 8 подачами навылет, 15 двойными ошибками и 5 брейками. За выход в полуфинал грунтового мэйджора японский теннисист поспорит со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
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