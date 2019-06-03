Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский теннисист вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 

Lenta.ru + ещё 39 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Хачанов в матче четвертого круга обыграл восьмую ракетку мира Хуана-Мартина дель Потро. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность игры составила 3 часа 12 минут.
В полуфинале турнира Хачанов, посеянный на турнире под десятым номером, сыграет с прошлогодним финалистом австрийцем Домиником Тимом, который ранее оказался сильнее Гаэля Монфиса. Хачанов и Тим встретятся 5 июня, начало запланировано на 12:00 по московскому времени.
Призовой фонд «Ролан Гаррос»-2019 составляет около 42 миллионов евро. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который в этом году также продолжает борьбу за трофей.
Последние новости
Команда Зеленского назвала исходную позицию для решения вопросов по Крыму Установлена личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Евросоюз решил продлить санкции против России
Теннис , Ролан Гаррос , Карен Хачанов , Гаэль Монфис , Рафаэль Надаль , Доминик Тим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Право на тестостерон: Бегунье позволили остаться женщиной
Дуван Сапата сменит «Аталанту» на «Наполи»
Шарапова может сыграть в турнире на Майорке
На одной из самых опасных гонок в мире погиб спортсмен
Новым тренером «Севильи» станет Лопетеги
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение