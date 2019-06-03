Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американскую теннисистку лишили всех призовых на «Ролан Гаррос» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Анна Татишвили из США, которая потерпела поражение в первом круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» от представительницы Греции Марии Саккари, была оштрафована на всю сумму своих призовых, так как по мнению Международной федерации тенниса американка не оказала должного сопротивления.
Об этом сообщает Tennis.com.
Представительнице США полагалось за участие в первом круге Открытого чемпионата Франции $ 51520. На нынешнем «Ролан Гаррос» штраф Татишвили пока стал самым большим.
Встреча завершилась со счётом 0:6, 1:6.
Ранее журналист рассказал подробности инцидента с Домиником Тимом и Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос».
RT на русском: последние новости
Джокович победил Штруффа и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Надаль обыграл Лондеро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Таннисистка Потапова снялась с парного разряда «Ролан Гаррос»
Теннис , Ролан Гаррос , Серена Уильямс , Доминик Тим , Анна Татишвили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Катаре пройдут клубные ЧМ
Колыванов покинул «Торпедо»
Черчесов прокомментировал разгром «Чертаново»1
Татьяна Навка: мечтаю о сыне1
«Енисей» покинули 10 футболистов
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение