Американскую теннисистку лишили всех призовых на «Ролан Гаррос»

Анна Татишвили из США, которая потерпела поражение в первом круге турнира Большого шлема « Ролан Гаррос » от представительницы Греции Марии Саккари, была оштрафована на всю сумму своих призовых, так как по мнению Международной федерации тенниса американка не оказала должного сопротивления.

Об этом сообщает Tennis.com.

Представительнице США полагалось за участие в первом круге Открытого чемпионата Франции $ 51520. На нынешнем «Ролан Гаррос» штраф Татишвили пока стал самым большим.

Встреча завершилась со счётом 0:6, 1:6.