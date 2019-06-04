Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс стала первой спортсменкой в списке самых богатых «селф-мейд» женщин 

ТАСС + ещё 6 7 часов назад
Фото: EPA
Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой в истории, попавшей в список самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes ("Форбс"), самостоятельно заработавших состояние. Об этом сообщается в Twitter издания.
Состояние 37-летней спортсменки оценивается в $225 млн Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), призовые Серены Уильямс за спортивную карьеру составляют $88,5 млн В прошлом году в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок Серена Уильямс также стала первой, заработав $18,1 млн за прошедший год.
Также в прошлогоднем рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок пятую строчку заняла российская теннисистка Мария Шарапова, заработав $10,5 млн Россиянка отсутствовала в десятке самых высокооплачиваемых спортсменок в 2017 году, не попав туда впервые с 2005 года.
Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, три из которых одержаны на Открытом чемпионате Франции. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Также Уильямс является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.
Полностью список самых богатых женщин мира, самостоятельно заработавших состояние, будет опубликован в среду.
ТАСС: последние новости
Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Roland Garros Британская теннисистка Конта вышла в полуфинал Roland Garros Мария Шарапова может принять участие в турнире на Мальорке
Комментарии
Теннис , Серена Уильямс , Мария Шарапова , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трансфер Головина назвали самым провальным
Головин рассказал об интересе «Интера»
Бекхэм предложил Суаресу контракт в США
Медведева поделилась впечатлениями от Японии
«Северсталь» подписала чешского хоккеиста
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение