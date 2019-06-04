Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хачанов станет седьмым россиянином в топ-10 рейтинга АТР 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: ТАСС
10 июня, на следующий день после завершения «Ролан Гаррос», россиянин Карен Хачанов впервые в карьере войдёт в список десяти лучших теннисистов мира. Своим выходом в четвертьфинал турнир он уже гарантировал себе минимум девятую строчку в рейтинге АТР.
23-летний уроженец Москвы станет седьмым представителем России, которому покорилось такое достижение. Ранее в топ-10 рейтинга АТР были: Евгений Кафельников (максимум — 1-е место), Марат Сафин (1), Николай Давыденко (3), Михаил Южный (8), Андрей Чесноков (9), Александр Метревели (9).
Напомним, за выход в 1/2 финала грунтового турнира «Большого шлема» Хачанов поборется с представителем Австралии, прошлогодним финалистом Домиником Тимом. Стоит отметить, что в случае победы на турнире Карен станет четвёртой ракеткой мира.
Чемпионат.com: последние новости
Победы Надаля, Федерера и Вавринки — в видеообзоре 1/8 финала «Ролан Гаррос» Конта сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» в третий раз в карьере Джокович: показываю уровень тенниса максимально близкий к идеалу
Теннис , Ролан Гаррос , Александр Метревели , Карен Хачанов , Марат Сафин , Евгений Кафельников , Николай Давыденко , Михаил Южный , Андрей Чесноков , Доминик Тим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трансфер Головина назвали самым провальным
Головин рассказал об интересе «Интера»
Бекхэм предложил Суаресу контракт в США
Медведева поделилась впечатлениями от Японии
«Северсталь» подписала чешского хоккеиста
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение