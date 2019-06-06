«Ролан Гаррос» остался без россиян

Состоявшаяся 6 июня в Париже встреча завершилась победой Тима в трех сетах — 6:2, 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 49 минут. Соперник австрийца в полуфинале определится в матче между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым

Хачанов был последним россиянином на «Ролан Гаррос». В матче четвертого круга он обыграл восьмую ракетку мира Хуана-Мартина дель Потро. Сам Хачанов идет 11-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).