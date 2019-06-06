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«Ролан Гаррос» остался без россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Состоявшаяся 6 июня в Париже встреча завершилась победой Тима в трех сетах — 6:2, 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 49 минут. Соперник австрийца в полуфинале определится в матче между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.
Хачанов был последним россиянином на «Ролан Гаррос». В матче четвертого круга он обыграл восьмую ракетку мира Хуана-Мартина дель Потро. Сам Хачанов идет 11-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Призовой фонд «Ролан Гаррос — 2019» составляет около 42 миллионов евро. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, который в этом году также продолжает борьбу за трофей.
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Теннис , Ролан Гаррос , Карен Хачанов , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Доминик Тим
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