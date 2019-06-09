Определились победительницы «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович стали победительницами "Ролан Гаррос" в парном разряде, сообщает РИА "Новости".
В финале турнира они одержали победу над представительницами Китая Дуань Инъин и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
В прошлом году пара выиграла Открытый чемпионат Австралии.
Ранее сообщалось, что австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла "Ролан Гаррос".
Теннис. "Ролан Гаррос". Парный разряд. ФиналТимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) — Дуань Инъин (Китай) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:3