Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 12-й раз

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима . Матч состоял из четырёх сетов и продлился чуть больше трёх часов. Надаль побил рекорд австралийки Маргарет Корт по количеству побед в одиночном разряде на одном турнире Большого шлема. Таким образом, испанец выиграл 18 мейджоров за свою карьеру, что всего на два меньше, чем у самого титулованного теннисиста среди мужчин Роджера Федерера

Впервые за 11 лет в финале мужского турнира на « Ролан Гаррос » встретились те же самые теннисисты, что оспаривали титул за год до этого. Если когда-то в Париже самым интригующим было противостояние Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, то теперь на смену швейцарцу пришёл Доминик Тим. Пускай австриец пока ещё не заслужил статуса легенды, но на грунте его схватки с испанцем уже можно считать классикой современного тенниса.

До финального матча оба спортсмена прошли тем же путём, что и год назад. Надаль вновь разминался в каждой игре и за шесть матчей сдал всего один сет. Тим же не без труда выгрызал путёвку в финал и должен был полностью выкладываться в каждом поединке. Пожалуй, в этом сезоне ему пришлось даже тяжелее, чем в прошлом. Один двухдневный матч с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем чего стоил.

Эта игра, завершившаяся только спустя сутки после полуфинального матча Надаля с Федерером, лишала Тима и без того скромных шансов выиграть главный трофей Открытого чемпионата Франции. Доиграй он матч с Джоковичем в пятницу, было бы уместно вспоминать перед финалом о четырёх победах Тима над Надалем на грунте. Но капризы погоды, без которых «Ролан Гаррос» не обходится, вынуждали строить прогнозы только на основе статистики встреч двух теннисистов на самых известных грунтовых кортах. А она для Тима просто катастрофична — в трёх матчах с Надалем он не выиграл ни одного сета.

Матч начался с размеренного обмена геймами, пока Тим не выиграл четвёртый розыгрыш, совершив всего одну двойную ошибку. Это было его предупреждение — на подаче Надаля он смог выиграть четыре очка подряд и повести с брейком. Но тут же Тим сам допустил слишком много ошибок, позволив «Королю грунта» сравнять счёт. Надаль тут же доказал, что равновесие восстановилось неслучайно и своими силами продолжил набирать очки. Получалось это у испанца отлично — он выиграл три гейма подряд и взял первую партию. Все сто раз, когда Надаль так начинал матчи до трёх побед по сетам, он брал верх над соперником.

Во втором сете теннисисты словно перешли с грунта на траву — из 11 геймов шесть закончились сухой победой подающего, а в ещё четырёх он проигрывал только одно очко. Небольшим преимуществом по итогам этой перестрелки завладел Тим, и он дождался своего шанса. Подача Надаля всё-таки дала сбой — австриец создал ему слишком много проблем на приёме, и 17-кратный победитель турниров Большого шлема допустил четыре ошибки подряд. Впервые Надаль проиграл Тиму сет на «Ролан Гаррос». В финалах этого турнира такое не происходило с «Королём грунта» вот уже пять лет.

Когда в этом матче робко забрезжила интрига, она тут же оказалась раздавлено непревзойдённым мастерством Надаля. Проигранный сет словно вывел его на новый уровень мощи. Он тут же выиграл 16 очков, позволив Тиму в это время набрать всего лишь одно. Испанец благородно позволил сопернику взять хотя бы гейм на своей подаче, но затем за считанные минуты довёл дело до победы в сете.

В четвёртой партии Тим перестал быть бледной тенью самого себя и ненадолго вернулся к статусу «Принца грунта». Однако едва ли не каждый гейм, в котором он до последнего навязывал борьбу Надалю, оказывался проигранным. При счёте 4:1 в свою пользу испанец сделал брейк и получил возможность подавать на свой 12-й титул на «Ролан Гаррос».

Своим шансом он воспользовался — спустя чуть больше трёх часов после начала матча Надаль поднял над собой Кубок мушкетёров. Он побил казавшийся вечным рекорд австралийки Маргарет Корт по количеству титулов на одном из четырёх турниров Большого шлема.

В общей сложности для Надаля этот успех стал 18-м за всю карьеру. Это всего лишь на два раза меньше, чем успел выиграть Роджер Федерер — такого маленького разрыва между двумя легендами тенниса не было с 2004 года. Вместе с Джоковичем эта троица выиграла десять последних мейджоров, несмотря на то, что каждый из них уже разменял четвёртый десяток. Тим, кстати, является единственным действующим теннисистом до 30 лет. который выиграл сет в финале турнира Большого шлема.

Австриец отдал должное сопернику и пообещал выиграть у него в следующей встрече на «Ролан Гаррос».