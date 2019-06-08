Матч «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Тимом в четвертый раз прерван из-за дождя

Полуфинальная встреча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом прервана из-за дождя, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что ранее матч прерывался трижды. Игра стартовала 7 июня, однако при счете 6:2, 3:6, 3:1 в пользу австрийца была перенесена на 8 июня. В настоящее время Тим ведет — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 4:1. Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции, в котором он обыграл швейцарца Роджера Федерера