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Матч «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Тимом в четвертый раз прерван из-за дождя 

Газета.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: Reuters
Полуфинальная встреча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом прервана из-за дождя, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что ранее матч прерывался трижды. Игра стартовала 7 июня, однако при счете 6:2, 3:6, 3:1 в пользу австрийца была перенесена на 8 июня.
В настоящее время Тим ведет — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 4:1.
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции, в котором он обыграл швейцарца Роджера Федерера.
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Теннис , Ролан Гаррос , Рафаэль Надаль , Доминик Тим , Роджер Федерер , РИА Новости
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