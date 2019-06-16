Надаль похвалил себя за скромность

Испанец отметил, что немалую роль в успехах играет скромность атлета.

"Не очень люблю читать о себе. Обычно просматриваю заголовки и некоторые статьи. И когда дела идут плохо, и когда все очень хорошо, веду себя так же. А признание — одна из лучших вещей, которые только возможно получить. Я должен поблагодарить СМИ за поддержку, которую мне оказали. Они всегда вели себя порядочно со мной.

В карьере были люди, которые дали мне правильное образование, позволив избежать психологических проблем. К счастью, я был достаточно скромным и слушал их с почтением. Скромность — единственный способ выиграть 12 титулов "Ролан Гаррос? Пока да, потому что я единственный, кто это сделал. Но есть много других способов достичь успеха. Далеко не все лучшие спортсмены в истории были такими же скромными", — цитирует Надаля Tennis World USA.

Ранее Кудерметова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Хертогенбосхе.