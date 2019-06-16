Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надаль похвалил себя за скромность 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
12-кратный победитель "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль порассуждал о качествах, необходимых чемпионам, передает "Советский спорт".
Испанец отметил, что немалую роль в успехах играет скромность атлета.
"Не очень люблю читать о себе. Обычно просматриваю заголовки и некоторые статьи. И когда дела идут плохо, и когда все очень хорошо, веду себя так же. А признание — одна из лучших вещей, которые только возможно получить. Я должен поблагодарить СМИ за поддержку, которую мне оказали. Они всегда вели себя порядочно со мной.
В карьере были люди, которые дали мне правильное образование, позволив избежать психологических проблем. К счастью, я был достаточно скромным и слушал их с почтением. Скромность — единственный способ выиграть 12 титулов "Ролан Гаррос? Пока да, потому что я единственный, кто это сделал. Но есть много других способов достичь успеха. Далеко не все лучшие спортсмены в истории были такими же скромными", — цитирует Надаля Tennis World USA.
Ранее Кудерметова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Хертогенбосхе.
Газета.Ru: последние новости
Названа соперница Шараповой в первом матче после долго перерыва Теннисистка Возняцки вышла замуж за экс-баскетболиста НБА Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Голландии
Комментарии
Теннис , Ролан Гаррос , Рафаэль Надаль , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова и Вековищев завоевали золото в Барселоне
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков
Назван самый скоростной игрок в Лиге чемпионов
Российский хоккеист расскзаал о дедовщине в Канаде
Головная боль Абрамовича: Сарри ушел к Роналду
Видео
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
02:34