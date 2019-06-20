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Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мальорке, проиграв Кербер 

Чемпионат.com + ещё 11 10 часов назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступления на турнире в Мальорке (Испания). В матче второго круга она уступила первой сеяной соревнований немке Анжелике Кербер со счётом 2:6, 3:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Шарапова 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету немецкой теннисистки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Кербер станет победительница матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания) — Каролин Гарсия (Франция, 6).
В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.
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Теннис , Татьяна Мария , Анастасия Севастова , Каролин Гарсия , Мария Шарапова , Анжелика Кербер
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