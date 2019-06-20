Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мальорке, проиграв Кербер

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступления на турнире в Мальорке (Испания). В матче второго круга она уступила первой сеяной соревнований немке Анжелике Кербер со счётом 2:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Шарапова 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету немецкой теннисистки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.