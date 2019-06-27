Отверг даже Маррей: унижение Шараповой

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Маррей «отшил» Шарапову из-за допинга 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Теннисист Энди Маррей ищет партнершу для микста, но о Марии Шараповой «не очень много думал». Об этом, как сообщает Metro, заявил он сам.
Не так давно британец принял решение возобновить спортивную карьеру после перенесенной операции на бедре.
Начать соревноваться Маррей запланировал с участия в парных турнирах. Партнера-мужчину он уже нашел (француз Пьер-Юг Эрбер), а партнершу пока нет. О трудностях ее поисках Маррей пошутил в соцсетях, после чего шутить об этом стали теннисистки.
«Слышала, Энди ищет партнершу для микста. Спасибо, US Open, что отправили ему мое резюме», — написала Шарапова в своем твиттере на прошлой неделе.
Комментируя предложение россиянки, Маррей признался, что «не очень много думал» о Шараповой как своей потенциальной партнерше. Он напомнил, что однажды уже играл с ней в паре (в матче Международной теннисной премьер-лиги), и вышло не «особенно здорово».
На вопрос о том, не влияют ли на его нежелание играть вместе с Шараповой его собственные слова о приеме россиянкой допинга, Маррей ответил, что, «наверное», влияют.
В 2016 году Шарапова попалась на приеме мельдония. Тогда Маррей заявлял, что тех, кто принимает запрещенные вещества, следует дисквалифицировать, а после отбытия наказания им не следует давать wild card.
Комментарии14
Теннис , Видео , Статьи , Мария Шарапова , Пьер-юг Эрбер
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