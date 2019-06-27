Экс-первая ракетка мира Энди Маррей занялся поиском партнерши для выступления в смешанном разряде на Уимблдоне. На его объявление в социальных сетях ответили многие как действующие, так и бывшие теннисистки. Пост прокомментировала и россиянка Мария Шарапова, которая изъявила желание сыграть с Марреем. Однако британец неожиданно отказался.
Выдающиеся отказы
Возвращение звезды уимблдонских турниров Энди Маррея на корт после серьезной травмы бедра произвело настоящий фурор. Многие хотят выступить вместе с именитым теннисистом.
Исключение составляют разве что девушки.
Маррей уже определился с партнером по парному разряду на грядущем Уимблдоне — им стал Пьер-Юг Эрбер. Теперь он стремится найти партнершу по смешанному разряду. Пока это не приносит свои плоды экс-первой ракетке мира.
Почему же со столь именитым теннисистом вдруг отказываются выступать? А причина проста. Шотландец предлагал сыграть в паре в основном желающим проявить себя в одиночном разряде. Ради этого каждая из его потенциальных партнерш не захотела рисковать потерей сил.
Например, ставшая первой ракеткой мира Эшли Барти уже решила помимо одиночного разряда сыграть в паре с белоруской Викторией Азаренко. Нагрузки не позволяют австралийской спортсменке выступить еще и в миксте. В начале июня она выиграла »Ролан Гаррос».
«Возможность сыграть в миксте с такой величиной как Маррей — предел мечтаний. Мне было очень трудно ответить Энди отказом на предложение выступить с ним. Я приняла это решение скрепя сердце. Оно — самое непростое за всю мою карьеру. Но я чувствую, что не потяну три разряда», — цитирует Барти «Чемпионат.com».
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Кристина Младенович отказала Маррею по схожей причине, хотя и отметила, что ей было тяжело на это решиться. Отказ серьезно огорчил бойфренда Кристины Доминик Тим, поскольку мечтал увидеть ее выступление со звездным шотландцем.
Юмористические согласия
На фоне отказов со стороны именитых спортсменок Энди Маррей начал искать сере партнершу по миксту в интернете. Он разместил в соцсетях объявление на эту тему. Постепенно оно нашло много откликов со стороны теннисисток, но каждый из них был в шутливой форме. Так известный своим сатирическим складом ума Маррей превратил поиски партнерши во флешмоб.
Британская спортсменка Наоми Броэди выразила готовность предпочесть выступлению со своим братом игру с ним. Ради микста с Марреем американка Коко Вандевеге «почти решилась» забыть о своей травме.
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова «искренне» удивилась отказам Барти и Младеновича. Она заявила, что ни при каких обстоятельствах не поступила бы так на их месте.
«Клянусь тебе, что никогда бы не допустила такой ошибки», — прокомментировала Стрыцова пост спортсмена в инстаграме.
Кейси Деллакуа едва не сделала «сенсационное» заявление в ответ на твит шотландского спортсмена. После прочтения его она на мгновение «захотела» вернуться на корт.
«Ради выступления с тобой в паре горю желанием возобновить карьеру. Но я, прости, этого не сделаю», — оставила Деллакуа комментарий под твитом экс-первой ракетки мира.
Просьбу Маррея решилась удовлетворить сама Билли Джин Кинг. Легендарная спортсменка повесила ракетку на гроздь в далеком 1983 году.
«Мой календарь позволяет мне помочь тебе. Уже завязываю шнурки», — отреагировала 75-летняя Билли Джин на клич шотландца.
Непринятый вызов
Предложила свою кандидатуру и россиянка Мария Шарапова. Экс-первая ракетка мира также ответила согласием на заманчивое предложение Маррея.
Однако британец быстро отверг ее кандидатуру.
Комментируя свое решение, он вспомнил свои не самые удачные выступления в смешанном разряде с Шараповой. Они прошли в 2014 году в рамках дебютного розыгрыша международной теннисной премьер-лиги (IPTL). На нем Маррей и Шарапова сыграли в двух поединках в составе команды «Manila Mavericks», однако оба закончились для них поражением.
«По-моему, те выступления успешными не были», — говорил Маррей.
Кроме того, он не смог забыть историю с дисквалификацией российской спортсменки за употребление мельдония в 2016 году. Тогда Маррей был одним из обвинителей Шараповой, заявляя о ее необходимом отстранении. На сегодняшний день шотландец остался при том же мнении на этот счет. Он некоторым образом намекнул на то, что решение о дисквалификации Шараповой мотивировало его отклонить кандидатуру российской теннисистки.
«В тот день я совершенно серьезно говорил на тему санкций за употребление мельдония. Всему сказанному тогда я останусь верен навсегда. Повлиял ли тот случай на мое решение отказаться от выступления в смешанном разряде с Марией? Допускаю, что да!», — сказал Маррей.
Возвращение Шараповой
Напомним, что в феврале Шарапова снялась с турнира «St. Petrsburg Ladies Trophy» из-за давней травмы плеча. С тех пор Мария многократно отказывалась от участия в соревнованиях. В их числе были турниры WTA (Женской теннисной ассоциации) в Майами и Риме, а также «Ролан Гаррос».
Возобновила россиянка выступления 18 июня текущего года в рамках «Mallorca Open». Она использовала его в качестве подготовки к уимблдонскому турниру на травяном покрытии.
Однако полноценной подготовка не получилась. На стадии 1/8 финала она уступила будущей полуфиналистке соревнования немке Анжелике Кербер.
Уже известно, что Шарапова попала в основную сетку Уимблдона и начнет выступление в нем с финального раунда, однако пока неизвестно, примет ли она участие в миксте. Стартует турнир 1 июля.
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