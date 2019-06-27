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Хачанов обыграл Циципаса на выставочном турнире в Англии
Спорт РИА Новости
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ещё 1
2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский теннисист
Карен Хачанов
обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса на выставочном турнире The Boodles в Англии.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 10:8 в пользу Хачанова.
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