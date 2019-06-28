Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Шарапова рассказала, что в основу проекта архитекторов легли основы японского минимализма. Сама теннисистка принимала участие в его разработке. Она рассказала, что постоянно напоминала архитекторам, что этот дом должен быть лучшим в их карьере.

Трехэтажное здание расположено близко к океану. Оно построено из стекла и бетона. Рядом с домом есть бассейн, а на одном из этажей расположились две дорожки для боулинга.