Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Соцсети
Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США). Видео опубликовано на YouTube-канале Architectural Digest.
Шарапова рассказала, что в основу проекта архитекторов легли основы японского минимализма. Сама теннисистка принимала участие в его разработке. Она рассказала, что постоянно напоминала архитекторам, что этот дом должен быть лучшим в их карьере.
Трехэтажное здание расположено близко к океану. Оно построено из стекла и бетона. Рядом с домом есть бассейн, а на одном из этажей расположились две дорожки для боулинга.
Последние новости
Побит температурный рекорд в истории человечества Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
Теннис , Мария Шарапова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены соперники гандболистов РФ на ЧЕ-2020
Емельяненко высказался о переходе в кулачные бои
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
«Мамаева испортили деньги»
Соловьев раскритиковал программу Загитовой
Видео
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение