Надаль продает любимую яхту

Испанский теннисист Рафаэль Надаль решил распрощаться со своей яхтой "Бетховен", сообщает "Чемпионат.com".

18-кратный победитель турниров "Большого шлема" выставил на продажу судно, которое он приобрел в 2016 году.

Как уведомляет Daily Mail, спортсмен оценил свою яхту в £2,3 млн Это немного меньше тех денег, которые теннисист отдал три года назад за "Бетховена".

Испанец отметил, что проводил время на яхте с целью уединения. Он плавал недалеко от Мальорки — своей родины.

"Бетховен" может разогнаться до 56 км/ч. Длина судна составляет 23 метра. Яхта снабжена четырьмя спальнями.

Почему Надаль решил продать яхту — неизвестно.

В данный момент теннисист занимает вторую строчку рейтинг Мужской теннисной ассоциации (ATP).