Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надаль продает любимую яхту 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Испанский теннисист Рафаэль Надаль решил распрощаться со своей яхтой "Бетховен", сообщает "Чемпионат.com".
18-кратный победитель турниров "Большого шлема" выставил на продажу судно, которое он приобрел в 2016 году.
Как уведомляет Daily Mail, спортсмен оценил свою яхту в £2,3 млн Это немного меньше тех денег, которые теннисист отдал три года назад за "Бетховена".
Испанец отметил, что проводил время на яхте с целью уединения. Он плавал недалеко от Мальорки — своей родины.
"Бетховен" может разогнаться до 56 км/ч. Длина судна составляет 23 метра. Яхта снабжена четырьмя спальнями.
Почему Надаль решил продать яхту — неизвестно.
В данный момент теннисист занимает вторую строчку рейтинг Мужской теннисной ассоциации (ATP).
Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Газета.Ru: последние новости
Теннисит разломал ракетки после проигрыша в матче полуфинала Уимблдона Четыре россиянки вышли в финал квалификации Уимблдона Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в наряде с кристаллами Сваровски
Теннис , Рафаэль Надаль , Мария Шарапова , Чемпионат.com , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туктамышева помогла Загитовой раскрепоститься
«Валенсия» подпишет Черышева по скидке
Олимпийского чемпиона дисквалифицирован за допинг
Хакеры взломали инстаграм защитника «Спартака»
Усманов дал 600 миллионов рублей российскому клубу
Видео
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение