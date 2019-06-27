Надаль продает любимую яхту 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль решил распрощаться со своей яхтой "Бетховен", сообщает "Чемпионат.com".
18-кратный победитель турниров "Большого шлема" выставил на продажу судно, которое он приобрел в 2016 году.
Как уведомляет Daily Mail, спортсмен оценил свою яхту в £2,3 млн Это немного меньше тех денег, которые теннисист отдал три года назад за "Бетховена".
Испанец отметил, что проводил время на яхте с целью уединения. Он плавал недалеко от Мальорки — своей родины.
"Бетховен" может разогнаться до 56 км/ч. Длина судна составляет 23 метра. Яхта снабжена четырьмя спальнями.
Почему Надаль решил продать яхту — неизвестно.
В данный момент теннисист занимает вторую строчку рейтинг Мужской теннисной ассоциации (ATP).
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