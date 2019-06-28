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Шарапова и Касаткина узнали своих соперниц по старту Уимблдона 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: formulatx.com
Организаторы третьего турнира сезона серии "Большого шлема" — Уимблдона, провели жеребьевку первого круга теннисного турнира. По ее итогам теннисистки узнали имена своих соперниц. В их числе и россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина.
Недавно вернувшаяся на корт Шарапова в первом круге встретится с француженкой Полин Пармантье, а первая ракетка России Касаткина — с австралийкой Айлой Томлянович. Кроме того, Анастасия Павлюченкова за путевку во второй круг Уимблдона поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Варвара Флинк — с Паулой Бадосой-Хиберт из Испании.
Из остальных отметим, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует на турнире матчем против китаянки Чжэн Сайсай. Второй номер мирового рейтинга из Японии Наоми Осака сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Основной этап Уимблдона возьмет старт первого июля.
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Теннис , Айла Томлянович , Эшли Барти , Чжэн Сайсай , Варвара Флинк , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анастасия Павлюченкова , Юлия Путинцева
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