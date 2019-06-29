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Шарапова назвала самую слабую черту своего характера 

Lenta.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТАСС
Интервью со спортсменкой появилось на YouTube-канале Glamour Magazine UK.
«Самая слабая черта моего характера? Наверное, это нетерпение. Когда ты в чем-то хорош, то хочешь видеть сиюминутный результат. Теннис раз за разом учит меня, что за один вечер к успеху не придешь. Всему свое время, а мне хочется поскорее посмотреть, что станет результатом моей работы», — сказала Шарапова.
28 июня Шарапова показала журналистам Architectural Digest свой дом в Лос-Анджелесе. Основой проекта архитекторов послужил японский минимализм. Теннисистка принимала непосредственное участие в его разработке.
Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала обладательницей серебряной медали.
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