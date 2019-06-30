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Джокович заявил, что конкуренция с Надалем и Федерером сделала его лучшим теннисистом мира 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
Фото: Reuters
Соперничество с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером помогло сербу Новоку Джоковичу сталь лучшим теннисистом мира. Слова Джоковича приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Джокович является первой ракеткой мира, Надаль занимает второе место в рейтинге АТР, Федерер — третье.
"Безусловно, мне было не особенно радостно стать частью эпохи Федерера и Надаля в начале своей карьеры. Ведь я не выиграл многие турниры Большого шлема из-за них, — сказал Джокович. — Однако теперь это уже совсем другая история, я очень рад быть частью этой эпохи. Это соперничество сделало меня лучшим игроком мира, я много раз говорил, что Надаль и Федерер дополняли мою игру".
Джокович также отметил, что именно Надаль и Федерер помогли ему найти мотивацию. Он также считает, что их противостояние принесло много пользы самому теннису.
Джокович является победителем 15 турниров серии Большого шлема, на счету Надаля 18 побед, Федерера — 20.
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Теннис , Роджер Федерер , Газета.Ru
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