Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на предстоящем Уимблдоне, сообщают "Известия".
"Трудно спрогнозировать выступления Марии и Светланы. Сейчас непонятно, в какой Шарапова форме. В первом круге ей досталась вполне проходимая француженка Полин Пармантье. Я надеюсь, Мария в этом матче реализует свой потенциал, а дальше разгонится и покажет себя. Что касается Кузнецовой, то после всех неудач ей будет непросто. Та же бельгийка Элисон Ван Эйтванк, с которой Светлане играть в первом круге, идет на 57-м месте, выше нашей теннисистки. И россиянке будет психологически непросто вновь начать восхождение", — сказал Чесноков.
Ранее Шарапова назвала слабую черту своего характера.