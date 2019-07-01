Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чесноков: Кузнецовой на Уимблдоне будет психологически непросто 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на предстоящем Уимблдоне, сообщают "Известия".
"Трудно спрогнозировать выступления Марии и Светланы. Сейчас непонятно, в какой Шарапова форме. В первом круге ей досталась вполне проходимая француженка Полин Пармантье. Я надеюсь, Мария в этом матче реализует свой потенциал, а дальше разгонится и покажет себя. Что касается Кузнецовой, то после всех неудач ей будет непросто. Та же бельгийка Элисон Ван Эйтванк, с которой Светлане играть в первом круге, идет на 57-м месте, выше нашей теннисистки. И россиянке будет психологически непросто вновь начать восхождение", — сказал Чесноков.
Ранее Шарапова назвала слабую черту своего характера.
Газета.Ru: последние новости
Джокович поблагодарил Надаля и Федерера за помощь в достижении успеха Шарапова похвасталась своим домом Шарапова назвала слабую черту своего характера
Теннис , Светлана Кузнецова , Андрей Чесноков , Мария Шарапова , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в США
«Рубин» вновь поменял логотип
«В дырочку справлять нужду»: хоккеистов хотят сажать5
«Интер» объявил о переходе Година
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение