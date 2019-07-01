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Халеп вышла во второй круг Уимблдона 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Во встрече стартового раунда седьмая ракетка мира одержала победу над представительницу Белоруссии Александру Саснович со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.
В следующем раунде Халеп встретится с победительницей встречи Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Джессика Пегула (США).
Ранее сообщалось, что чешская спортсменка Каролина Плишкова поднялась на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теннис. Уимблдон. 1-й кругСимона Халеп (Румыния) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:4, 7:5
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Теннис , Каролина Плишкова , Джессика Пегула , Александра Саснович
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