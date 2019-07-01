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Касаткина не смогла выйти во второй круг Уимблдона 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Дарья Касаткина уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович в матче первого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.
22-летняя Касаткина, которая была посеяна под 29-м номером, проиграла со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 7 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 30-е место, Томлянович — 49-е.
В следующем круге Томлянович встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ализе Корне (Франция).
В прошлом году Касаткина дошла до четвертьфинала турнира, что является ее высшим достижением на турнирах Большого шлема. Также в ее активе две победы на турнирах WTA.
133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.
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