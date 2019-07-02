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Кузнецова уступила Ван Эйтванк на старте Уимблдона 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: EPA
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в третий круг Уимблдона 25-летняя бельгийка поспорит с победительницей поединка Эшли Барти (Австралия, 1) — Чжэн Сайсай (Китай).
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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Теннис , Светлана Кузнецова , Серена Уильямс , Эшли Барти , Чжэн Сайсай , Анжелика Кербер
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