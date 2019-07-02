Кузнецова уступила Ван Эйтванк на старте Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.