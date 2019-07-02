Теннисистка Кузнецова рассказала о проблеме с получением визы США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова , говоря о своём желании сыграть на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open, рассказала о проблемах, возникших с получением американской визы.

«US Open? Я очень хочу, и заявила об участии на турнире в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули», — приводит слова Кузнецовой «Чемпионат».

Она отметила, что подала документы на получение визы заранее, но уже прошло шесть месяцев, а никакого результата нет.

«Не думала, что будут тянуть так долго. Я хотела бы в июле уже поехать в Америку. А в моём втором паспорте осталась только одна пустая страница, буду ставить канадскую визу. Но в одну Канаду смысла ехать играть нет, на грунт возвращаться я не хочу, это 100%», — добавила теннисистка.

US Open 2019 года пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра. Лучшим результатом Кузнецовой на турнире является победа в 2004 году.

Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла ван Эйтванк в первом круге Уимблдона.