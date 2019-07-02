Рассмотри поближе: Теннисистка повздорила с журналисткой из-за платья

Украинская теннисистка Элина Свитолина повздорила с индийской журналисткой Нихилой Маккер из-за своего платья.

Вчера 24-летняя Свитолина, восьмая ракетка мира, преодолела первый круг «Уимблдона», со счетом 7:5, 6:0 переиграв австралийку Дарью Гаврилову . Матч украинка

провела в коротком белом платье «Найк» с V-образным вырезом, козырьке и кроссовках того же цвета.

«Уимблдонский наряд Свитолиной такой базовый, что "Найк", кажется, вложил в него минимум усилий. По крайней мере, он не выглядит плохо», — написала Нихила Маккер в своем твиттере.

Менее чем час спустя Свитолина ответила ей в своем. Теннисистка процитировала слова журналистки «минимум усилий», добавила после них удивленный эмодзи,

прописными буквами сообщила, что полностью не согласна, и призвала поближе рассмотреть платье на сайте «Найк».

Там и впрямь видно, что платье сшито из ткани разной фактуры, а обычно черный логотип производителя украшает белая вышивка.