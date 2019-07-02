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Рассмотри поближе: Теннисистка повздорила с журналисткой из-за платья 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина повздорила с индийской журналисткой Нихилой Маккер из-за своего платья.
Вчера 24-летняя Свитолина, восьмая ракетка мира, преодолела первый круг «Уимблдона», со счетом 7:5, 6:0 переиграв австралийку Дарью Гаврилову. Матч украинка
провела в коротком белом платье «Найк» с V-образным вырезом, козырьке и кроссовках того же цвета.
«Уимблдонский наряд Свитолиной такой базовый, что "Найк", кажется, вложил в него минимум усилий. По крайней мере, он не выглядит плохо», — написала Нихила Маккер в своем твиттере.
Менее чем час спустя Свитолина ответила ей в своем. Теннисистка процитировала слова журналистки «минимум усилий», добавила после них удивленный эмодзи,
прописными буквами сообщила, что полностью не согласна, и призвала поближе рассмотреть платье на сайте «Найк».
Там и впрямь видно, что платье сшито из ткани разной фактуры, а обычно черный логотип производителя украшает белая вышивка.
Комментарии
Теннис , Дарья Гаврилова , Элина Свитолина
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