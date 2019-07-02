Украинская теннисистка Элина Свитолина повздорила с индийской журналисткой Нихилой Маккер из-за своего платья.
“minimum effor” 🤨… COMPLETELY DISAGREE! Take a close look at all the details this dress has! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 июля 2019 г.
Вчера 24-летняя Свитолина, восьмая ракетка мира, преодолела первый круг «Уимблдона», со счетом 7:5, 6:0 переиграв австралийку Дарью Гаврилову. Матч украинка
провела в коротком белом платье «Найк» с V-образным вырезом, козырьке и кроссовках того же цвета.
«Уимблдонский наряд Свитолиной такой базовый, что "Найк", кажется, вложил в него минимум усилий. По крайней мере, он не выглядит плохо», — написала Нихила Маккер в своем твиттере.
Менее чем час спустя Свитолина ответила ей в своем. Теннисистка процитировала слова журналистки «минимум усилий», добавила после них удивленный эмодзи,
прописными буквами сообщила, что полностью не согласна, и призвала поближе рассмотреть платье на сайте «Найк».
Там и впрямь видно, что платье сшито из ткани разной фактуры, а обычно черный логотип производителя украшает белая вышивка.