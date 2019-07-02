Шарапова рассказала о мечте всей жизни

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что всегда мечтала создать семью, передает РИА "Новости".

"Я мечтала иметь семью еще тогда, когда была очень молодой, потому что я всегда была близка к матери и родителям. Я бы очень хотела иметь такую же связь с моим возможным будущим ребенком. Сейчас я не вижу себя с ребенком… я думаю, это для меня в будущем", — заявила россиянка на пресс-конференции после матча первого круга Уимблдона.

Шарапова отказалась от продолжения борьбы с француженкой Полин Пармантье в матче первого раунда Уимблдона.

Ранее Шарапова объяснила снятие в Уимблдона.