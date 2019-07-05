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Хачанов вылетел с Уимблдона 

Газета.Ru + ещё 36 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов уступил в третьем круге Уимблдона испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту.
Матч закончился со счетом 0:3 (3:6, 6:7 (3:7), 1:6).
Таким образом, Хачанов не смог повторить свой прошлогодний рекорд, когда он дошел до четвертого раунда английского турнира.
Следующим соперником Баутисты-Агута станет француз Бенуа Пэр. Он в третьем круге обыграл чеха Иржи Веселы — 5:7, 7:6, 6:3, 7:6.
Уимблдон. Мужчины. Третий кругКарен Хачанов — Роберто Баутиста-Агут — 0:3 (3:6, 6:7 (3:7), 1:6).
Ранее бельгийская теннисистка выступила в поддержку ЛГБТ.
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Теннис , Карен Хачанов , Бенуа Пэр , Иржи Веселы
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