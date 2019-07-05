Хачанов вылетел с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов уступил в третьем круге Уимблдона испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту.

Матч закончился со счетом 0:3 (3:6, 6:7 (3:7), 1:6).

Таким образом, Хачанов не смог повторить свой прошлогодний рекорд, когда он дошел до четвертого раунда английского турнира.

Уимблдон. Мужчины. Третий кругКарен Хачанов — Роберто Баутиста-Агут — 0:3 (3:6, 6:7 (3:7), 1:6).

Ранее бельгийская теннисистка выступила в поддержку ЛГБТ.