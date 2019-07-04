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Шарапова не планирует завершать спортивную карьеру 

Мир24 2 часа назад
Фото: EPA
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что не хочет завершать спортивную карьеру, даже несмотря на травму плеча, сообщает портал «Невские новости».
Теннисистка призналась, что не хочет уходить из спорта, поскольку это ее работа.
Ранее Шарапова из-за травмы покинула Уимблдон в матче первого круга против француженки Полин Пармантье. Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Первый сет выиграла россиянка (6:4), второй она проиграла на тай-брейке.
В третьем Шарапова проиграла пять геймов подряд и отказалась от дальнейшей борьбы. В частности, перед третьим сетом россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с левым запястьем.
Напомним, в середине июня Шарапова в первом круге турнира в Мальорке одержала победу над представительницей Словакии Викторией Кужмовой. Этот матч с Кужмовой стал для нее первым с января 2019 года. Она не появлялась на корте из-за травмы плеча.
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