Итоги пятого дня Уимблдона

Двойная неудача россиян

Карен Хачанов и Даниил Медведев остались к пятому дню соревнований единственными россиянами, продолжавшими бороться за титул в одиночных разрядах. Однако оба они друг за другом завершили выступления, последними покинув Уимблдон.

Сначала поражение потерпел Хачанов, проводивший третью за год встречу с испанцем Роберто Баутистой Агутом. Россиянин уже проигрывал ему на Australian Open, но затем взял реванш в Риме. В очередном поединке Баутиста Агут отыграл практически идеально — в трёх сетах он допустил всего 11 невынужденных ошибок. Своих же сил Хачанову не хватило, чтобы обыграть 31-летнего соперника. По сравнению с прошлым годом россиянин сделал шаг назад, прервав свой путь на третьем круге.

Если Хачанов проиграл в трёх сетах, то Медведев провёл гораздо более упорный поединок с бельгийцем Давидом Гоффеном, которого он уже обыгрывал в Мельбурне. Для определения победителя им не хватило четырёх сетов. В пятой партии казалось, что Медведев вот-вот впервые в карьере выйдет в 1/8 финала Уимблдона. Он сразу повёл со счётом 4:1.

Однако нервное напряжение в очередной раз негативно сказалось на его игре. Медведев принялся спорить с арбитром по каждому пустяку и даже показал характерный жест, намекающий на отсутствие беспристрастности со стороны судьи на вышке. В итоге от преимущества россиянина не осталось ничего, а Гоффен получил шанс подать на матч при счёте 6:5.

Медведев едва не спасся — он заработал брейк-поинт, но после длинного розыгрыша на второй подаче Гоффена мяч предательски задел сетку, и второй ракетке России не удалось его достать. Бельгиец довёл матч до победы и вышел в 1/8 финала.

Несмотря на довольно ранний вылет, Медведев может быть доволен своим выступлением на Уимблдоне. Он как минимум отыграл две позиции в мировом рейтинге и даже впервые в карьере окажется в десятке, если до финала не дойдёт кто-то из теннисистов, находящихся позади него. Такие же шансы остаться среди лучших десяти теннисистов на данный момент есть и у Хачанова.

Новый успех Гофф

15-летняя Кори Гофф продолжает изумлять мир тенниса. Самая юная в истории победительница квалификации Уимблдона одержала шестую подряд победу и пробилась в четвёртый круг. В пятницу американка впервые в жизни сыграла на Центральном корте и одержала умопомрачительную победу над Полоной Херцог из Словении.

Первая партия осталась за более опытной теннисисткой, которой первой удалось выиграть сет у Гофф на этом турнире. Херцог продолжила наседать и повела со счётом 5:2 во втором сете. Американка успела сравнять, попутно отыграв два матчбола, и перевела партию на тай-брейк, для победы в котором ей понадобилось девять очков.

В решающем сете уже Херцог пришлось выступать в роли догоняющей. Словенка с этим справилась, и она сравняла счёт после десятого гейма. Гофф затем выиграла свою подачу, а Херцог была в одном очке, чтобы сохранить свою, но американка выиграла два розыгрыша подряд и добилась своего первого матбола. Ошибка Херцог позволила его реализовать.

Гофф за последнюю неделю отыграла почти 200 позиций в мировом рейтинге, в котором она прежде занимала 313-ю строчку. Также одним своим выступлением на Уимблдоне, которое ещё не закончено, она заработала в три раза больше, чем за всю карьеру — 15-летняя спортсменка уже может рассчитывать на чек от организаторов как минимум на $220 тыс.

Первый проигранный сет Джоковича

Новак Джокович на втором подряд турнире Большого шлема обыграл молодого поляка Хуберта Хуркача . На « Ролан Гаррос » серб одержал победу в первом круге, а на Уимблдоне уже в третьем.

Более высокий статус матча повлиял в некоторой степени на Хуркача. Так же быстро в трёх сетах, как месяц назад, он уже не собирался проигрывать. В первых двух партиях поляк спасся с девяти брейк-поинтов из десяти. Это позволило ему однажды сыграть на тай-брейке с первой ракеткой мира и первым выиграть у него сет на этом турнире.

Но дальше Джокович уже не позволял сопернику надеяться на успех. В двух следующих сетах он отдал сопернику только пять геймов и в 12-й раз за карьеру вышел в четвёртый круг Уимблдона, сравнявшись по этому показателю с Борисом Беккером . Чаще это удавалось только Джимми Коннорсу Роджеру Федереру . Следующим соперником Джоковича станет 21-летний француз Юго Юмбер, обыгравший уже двух сеяных теннисистов — соотечественника Гаэля Монфиса и восходящую звезду тенниса, 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Вылет финалиста

Из первой восьмёрки сеяных игроков мужского турнира вылетели уже четыре теннисиста. Ещё одна неудача постигла четвёртую ракетку и прошлогоднего финалиста Кевина Андерсона. Южноафриканца выбил из борьбы аргентинец Гвидо Пелья, посеянный под 26-м номером.

Для латиноамериканца не впервой обыгрывать соперника, который до этого сражался за титул на самом старом теннисном турнире Большого шлема. Год назад Пелья обыграл предыдущего финалиста Марина Чилича, при том что на тот момент аргентинец не имел за плечами ни одной победы на травяном покрытии.

Из-за травмы Андерсон проводил лишь четвёртый турнир за год, и рано или поздно недостаток игровой практики должен был сказаться. Теннисист из ЮАР не смог выиграть у Пельи ни одного сета, лишь навязав борьбу на тай-брейке третьего. Следующим соперником аргентинца вновь станет финалист Уимблдона, на этот раз образца 2016 года — канадец Милош Раонич . Он менее чем за два часа обыграл Рейлли Опелку из США. Если для Пельи выход в четвёртый круг Уимблдона является высшим достижением, то Раонич обязательно проходил дальше на трёх предыдущих турнирах.

Битва чемпионок

Самым громким по титулам соперниц противостоянием пятницы была игра Симоны Халеп Виктории Азаренко . На центральном корте встретились две победительницы турниров Большого шлема, одна из которых занимает седьмое место в рейтинге и остаётся в элите мирового тенниса, а другая продолжает пытаться в неё вернуться.

Халеп начала матч с отставанием в 1:3, но затем выиграла шесть геймов подряд благодаря многочисленным ошибкам Азаренко. Всего она 33 раза отдавала очки сопернице, в то время как румынка допустила девять необязательных ошибок. По втором сете разница между девушками стала ещё более ощутимой. Азаренко выиграла всего один гейм, а Халеп — все остальные. Выйдя в четвёртый круг, она улучшила свой прошлогодний результат. Там она проверит на себе мастерство Гофф.

Молодость против опыта

Одну из путёвок в четвертьфинал, которая должна была достаться Наоми Осаке или Каролин Возняцки, разыграют китаянка Чжан Шуай и украинка Даяна Ястремска. Такие довольно неожиданные результаты внизу женской сетки принёс пятый день турнира.

Чжан Шуай собственноручно остановила в третьем круге Возняцки, занимающую 19-е место в мировом рейтинге. 30-летняя китаянка поначалу проигрывала со счётом 0:4, однако совершила невероятный рывок из шести геймов и затем ещё три раза подряд взяла подачу соперницы, захватив инициативу во второй партии.

Возняцки в это время боролась не столько с соперницей, сколько с системой Hawk Eye. Она несколько раз громко возмущалась решениями, принятыми не в её пользу. Такое поведение не спасло Возняцки от поражения. Чжан Шуай, никогда не побеждавшая на Уимблдоне, стала первой китаянкой за пять лет, которая дошла до четвёртого круга на турнирах Большого шлема.

У Ястремской ещё неделю назад тоже не было опыта побед на главном травяном турнире. Но это не помешало ей пробиться во вторую неделю соревнований. 19-летняя уроженка Одессы обыграла Викторию Голубич из Швейцарии. Итоговый счёт составил 7:5, 6:3 в пользу украинки, которая год назад уже обыгрывала Чжан Шуай.

Восхождение Свитолины

Не менее сенсационным выглядит выход в четвёртый круг другой украинской теннисистки Элины Свитолины . Она одержала третью победу на Уимблдоне — в последний раз ей удавалась такая серия в марте на турнире в Индиан-Уэллсе.

Очередной «жертвой» Свитолины стала гречанка Мария Саккари . Посеянная под 31-м номером спортсменка начала первый сет с брейка, но не удержала добытое преимущество, и первый сет остался за украинкой, которая выиграла последние десять розыгрышей в нём. Во второй партии Саккари опять повела, выигрывая уже со счётом 3:0, и вновь позволила сопернице себя настичь. Правда, когда Свитолина заработала два матчбола, гречанка не позволила ни один из них реализовать. На тай-брейке она отдала уже всего одно очко.

На последний сет сил больше осталось у восьмой ракетки мира. Свитолина повела со счётом 5:2 и заработала себе ещё три матчбола. Правда, реализовать их оказалось ей слишком сложно. С большим трудом, когда соперницы уже разменяли третий час, Свитолина всё-таки вышла в следующий круг. В 1/8 финала она сыграет с хорваткой Петрой Мартич , обыгравшей во втором круге россиянку Анастасию Потапову

Пауза из-за полива газона