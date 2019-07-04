Уильямс вышла в третий круг Уимблдона 

Американка Серена Уильямс преодолела барьер второго раунда на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.
Уильямс, посеянная на турнире под 11-м номером, в матче второго круга обыграла словенку Каю Юван со счетом 2:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Следующей соперницей американской теннисистки будет немка Юлия Гергес (18-я сеяная).
Результаты других матчей дня:
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:3, 6:1,
Йоханна Конта (Великобритания, 19) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4,
Магда Линетте (Польша) — Аманда Анисимова (США, 25) — 6:4, 7:5.