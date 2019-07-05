Кирьос затроллил журналистку после вылета с Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на каверзные вопросы журналистов на пресс-конференции, сообщает Sport24.

Накануне Кирьос проиграл испанцу Рафаэлю Надалю во втором круге "Уимблдона".

После поражения от Надаля у 24-летнего Кирьоса спросили, смог бы он сыграть лучше, если бы не ходил в паб перед матчем.

"Не жалеете ли вы, что ходили в паб вчера?" — спросил журналист.

"Нет. Вы как-то слишком рады, что задали этот вопрос. У вас, наверно, очень скучная жизнь", — парировал Кирьос.

Позднее еще одна журналистка попыталась задать Кирьосу вопрос, но он с улыбкой перебил ее.

"А ты была вчера вечером в баре!" — сказал спортсмен.

Ранее Хачанов вылетел с Уимблдона.