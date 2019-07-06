Теннисистов изолируют от болельщиков на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона хотят сделать туннели для игроков, сообщает The Sun.

Игроки будут уходить с корта, не контактируя с большим количеством желающих сделать селфи и получить автограф. Отмечается, что туннели поставят на всех кортах к следующему году.

По словам директора All England Lawn Tennis Мартина Гунтрипа, туннели будет сделаны исключительно ради безопасности теннисистов.

Один из представителей безопасности также прокомментировал принятие этого решения.