Теннисистов изолируют от болельщиков на Уимблдоне 

Организаторы Уимблдона хотят сделать туннели для игроков, сообщает The Sun.
Игроки будут уходить с корта, не контактируя с большим количеством желающих сделать селфи и получить автограф. Отмечается, что туннели поставят на всех кортах к следующему году.
По словам директора All England Lawn Tennis Мартина Гунтрипа, туннели будет сделаны исключительно ради безопасности теннисистов.
Один из представителей безопасности также прокомментировал принятие этого решения.
"В последнее время все сложнее удерживать болельщиков, когда звезды уходят с корта!" — сказал он.