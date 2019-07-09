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Федерер установил рекорд турниров серии Большого Шлема на Уимблдоне-2019 

RT на русском + ещё 26 2 часа назад
Фото: Reuters
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел на первое место по количеству матчей в одиночном разряде, выигранных на одном турнире серии Большого шлема.
Для 37-летнего Федерера победа в матче 1/8 финала Уимблдона-2019 над Маттео Берреттини стала 99-й за историю его выступлений на турнире.
По данному показателю он опередил американца Джимми Коннорса, в активе которого 98 побед на US Open.
Федерер также занимает и третье место в этом списке с 97-ю победами на Australian Open.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович одержал победу над Уго Умбером и вышел в четвертьфинал Уимблдона.
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