Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разгромные победы Джоковича, Надаля и Федерера — в обзоре 4-го круга Уимблдона 

Чемпионат.com + ещё 17 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвёртом круге Уимблдона разгромил представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:3, 6:2, 6:3. За выход в полуфинал уроженец Белграда поборется с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Португалии Жоау Соузу — 6:2, 6:2, 6:2. Его следующим соперником станет американец Сэм Куэрри.
В четвёртом круге швейцарец Роджер Федерер не испытал трудностей в матче с итальянцем Маттео Берреттини, выиграв в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Далее Федерер сразится с Кеем Нисикори из Японии.
Действующим чемпионом Уимблдона является Джокович. Травяной турнир «Большого шлема» завершится 14 июля.
Видео доступно на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Халеп не пустила 15-летнюю Гауфф в четвертьфинал Уимблдона 54-я ракетка мира отыгралась с 4:6, 2:5 и повторила свой лучший результат на ТБШ Федерер: не вижу причин, по которым Гауфф не может выиграть Уимблдон
Теннис , Новак Джокович , Сэм Куэрри , Рафаэль Надаль , Давид Гоффен , Роджер Федерер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудряшов: мужик не должен быть главным в семье
Жердев рассказал о сложностях жизни в США
Новый этап ралли «Шелковый путь» прошел в Бурятии
Раскрыты обстоятельства гибели юной гандболистки из РФ23
Пример для русских: как Зинченко сумел покорить Англию1
Видео
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение