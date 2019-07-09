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Участники Уимблдона получили штраф на рекордную сумму 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники теннисного турнира Уимблдон получили штрафы на рекордную сумму, сообщает ТАСС.
За первые шесть дней сразу 15 теннисистов были оштрафованы. Общая сумма составила $106,4 тыс. (£84,95 тыс.).
Самый крупный штраф получил австралийский теннисист Бернард Томич, который должен выплатить $53,3 тыс. за то, что организаторы турнира посчитали его поведение непрофессионализмом на корте.
Из российских спортсменов штраф в размере $5,5 тыс. должен заплатить Даниил Медведев за неспортивное поведение. Он разбил ракетку и испортил покрытие.
Ранее оппонентка Серены Уильямс в 1/4 финала Уимблдона заявила, что готова к войне.
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Теннис , Бернард Томич , Серена Уильямс , Даниил Медведев , ИТАР-ТАСС
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