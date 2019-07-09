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Серена Уильямс сравнила Федерера с балериной 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.
«Больше всего меня удивляет то, что он продолжает так выступать каждый день. Он дарит магию на корте. Как хорошо он готов физически и при этом столь грациозен. Он словно балерина со всей своей мощью. Он словно не прикладывает усилий, это невероятно», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».
37-летний Федерер — самый титулованный теннисист в истории, на его счету 20 титулов на турнирах «Большого шлема», 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Кроме того, он — олимпийский чемпион 2008 года.
Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах, писал News.ru.
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Теннис , Михаил Кукушкин , Серена Уильямс , Роджер Федерер
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