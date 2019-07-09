Серена Уильямс сравнила Федерера с балериной

«Больше всего меня удивляет то, что он продолжает так выступать каждый день. Он дарит магию на корте. Как хорошо он готов физически и при этом столь грациозен. Он словно балерина со всей своей мощью. Он словно не прикладывает усилий, это невероятно», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».

37-летний Федерер — самый титулованный теннисист в истории, на его счету 20 титулов на турнирах «Большого шлема», 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Кроме того, он — олимпийский чемпион 2008 года.