Победительница Уимблдона румынка Халеп поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Победительница Уимблдона, третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, румынка Симона Халеп поднялась с седьмого на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

27-летняя Халеп в финале Уимблдона победила американку Серену Уильямс в двух сетах (6:2, 6:2). Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году.

Всего в активе Халеп 5933 очка. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти (6605), на втором месте идет японка Наоми Осака (6257), на третьем — чешка Каролина Плишкова (6055).

Рейтинг WTA от 15 июля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;

4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933;

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802;

9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411;

41 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

49 (45). Екатерина Александровская (Россия) — 1133…

56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 1044…

59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…

69 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 818…

76 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…

78 (78). Вера Звонарева (Россия) — 729…

94 (84). Анна Блинкова (Россия) — 664…

100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) — 608.