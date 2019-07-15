Победительница Уимблдона, третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, румынка Симона Халеп поднялась с седьмого на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
27-летняя Халеп в финале Уимблдона победила американку Серену Уильямс в двух сетах (6:2, 6:2). Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году.
Всего в активе Халеп 5933 очка. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти (6605), на втором месте идет японка Наоми Осака (6257), на третьем — чешка Каролина Плишкова (6055).
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина потеряла 11 позиций, теперь она занимает 41-е место. Анастасия Павлюченкова идет на 45-й строчке, Екатерина Александровская — на 49-й, Вероника Кудерметова — на 56-й, Маргарита Гаспарян — на 59-й, Анастасия Потапова — на 69-й, Мария Шарапова — на 76-й, Вера Звонарева — на 78-й, Анна Блинкова — на 94-й, Наталья Вихлянцева — на 100-й.
Рейтинг WTA от 15 июля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;
4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933;
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785;
7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638;
8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802;
9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411;
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365;
41 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
49 (45). Екатерина Александровская (Россия) — 1133…
56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 1044…
59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…
69 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 818…
76 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…
78 (78). Вера Звонарева (Россия) — 729…
94 (84). Анна Блинкова (Россия) — 664…
100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) — 608.