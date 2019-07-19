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На US Open разыграют рекордные в истории тенниса деньги 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Призовой фонд Открытого чемпионата США (US Open) станет рекордным в истории тенниса. Об этом сообщается на сайте турнира.
Участники соревнований разыграют 57 миллионов долларов. Победители женского и мужского одиночного турнира получат по 3,38 миллиона долларов, чемпионы в парном разряде — по 740 тысяч. По сравнению с прошлым сезоном, призовой фонд US Open увеличился на восемь процентов.
Турнир пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Среди мужчин действующим победителем является серб Новак Джокович, у женщин — представляющая Японию Наоми Осака.
Призовой фонд Уимблдона, который завершился 14 июля в Лондоне, составил 38 миллионов фунтов стерлингов (47,5 миллиона долларов). Победу в мужском одиночном разряде также одержал Джокович, у женщин сильнейшей оказалась румынка Симона Халеп.
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Теннис , Новак Джокович
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