На US Open разыграют рекордные в истории тенниса деньги

Призовой фонд Открытого чемпионата США (US Open) станет рекордным в истории тенниса. Об этом сообщается на сайте турнира.

Участники соревнований разыграют 57 миллионов долларов. Победители женского и мужского одиночного турнира получат по 3,38 миллиона долларов, чемпионы в парном разряде — по 740 тысяч. По сравнению с прошлым сезоном, призовой фонд US Open увеличился на восемь процентов.

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Среди мужчин действующим победителем является серб Новак Джокович , у женщин — представляющая Японию Наоми Осака.

Призовой фонд Уимблдона, который завершился 14 июля в Лондоне, составил 38 миллионов фунтов стерлингов (47,5 миллиона долларов). Победу в мужском одиночном разряде также одержал Джокович, у женщин сильнейшей оказалась румынка Симона Халеп.