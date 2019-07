На US Open вновь будут разыграны рекордные призовые в истории тенниса

Организаторы последнего в этом сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису — объявили об очередном рекордном увеличении призового фонда. Впервые в истории тенниса он превысит 57 миллионов долларов.

Как сообщает

пресс-служба турнира, размер призового фонда возрастет на восемь процентов по сравнению

с прошлогодним рекордом

(53 млн).

Самые крупные выплаты — по 3,85 миллиона долларов — получат победители в мужском и женском одиночном разрядах. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч.

Проигравшие в первом раунде одиночных соревнований получат по 58 тысяч долларов (в 2018-м — 54 тысячи). За последние четыре года призовые за первый круг US Open возросли на 47%.

Напомним, что US Open стал первым турниром, предложившем в 1973 году равным образом распределять призовые среди участников мужского и женского турниров.

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября. Квалификация начнется 19 августа.