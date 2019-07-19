На US Open вновь будут разыграны рекордные призовые в истории тенниса 

Организаторы последнего в этом сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису — объявили об очередном рекордном увеличении призового фонда. Впервые в истории тенниса он превысит 57 миллионов долларов.
Как сообщает
пресс-служба турнира, размер призового фонда возрастет на восемь процентов по сравнению
с прошлогодним рекордом
(53 млн).
Самые крупные выплаты — по 3,85 миллиона долларов — получат победители в мужском и женском одиночном разрядах. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч.
Проигравшие в первом раунде одиночных соревнований получат по 58 тысяч долларов (в 2018-м — 54 тысячи). За последние четыре года призовые за первый круг US Open возросли на 47%.
Players at the 2019 #USOpen will see an 8% increase from last year's total compensation Read more https://t.co/6UXf95Fjhy pic.twitter.com/tjuxvXtk2Z
— US Open Tennis (@usopen) 18 июля 2019 г.
Напомним, что US Open стал первым турниром, предложившем в 1973 году равным образом распределять призовые среди участников мужского и женского турниров.
Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября. Квалификация начнется 19 августа.