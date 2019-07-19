Убивает репутацию? Шарапова вернется на US Open

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в состав участниц US Open в женском одиночном разряде. Болельщики и эксперты считают, что у россиянки нет шансов на достойную борьбу на турнире, поскольку несколько недель назад она в первом же круге вылетела с Уимблдона. «Газета.Ru» объясняет, почему Шарапова уже не будет прежней.

Россиянка Мария Шарапова заявлена для участия в турнире серии «Большого шлема» US Open в женском одиночном разряде. Предстоящий розыгрыш Открытого чемпионата США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

Кроме того, постарается защитить титул действующая чемпионка US Open японка Наоми Осака, обыгравшая в скандальном финале прошлогоднего турнира младшую из сестер Уильямс.

Заявка Шараповой может говорить о том, что травма, полученная россиянкой в матче первого круга Уимблдона — 2019, оказалась не слишком серьезной.

Напомним, что меньше месяца назад Шарапова лишь на втором для себя Уимблдоне за последние четыре года уверенно выигрывала у француженки Полин Пармантье, но в решающий момент дала знать о себе старая травма.

На протяжении четырех с половиной месяцев до Уимблдона Шарапова лечила хроническую травму сухожилия левого предплечья и вернулась специально к травяному сезону. Оказалось, что не долечила.

Находясь в гейме от поражения, россиянка, едва сдерживая слезы, отказалась от продолжения матча.

После этого советский теннисист Александр Метревели жестко раскритиковал решение Шараповой сыграть на Уимблдоне. По его мнению, она совершенно оказалась не готова к турниру.

«Шарапова не готова абсолютно, играет плохо, как выиграла в последний раз первенство Франции, после этого ни одного хорошего матча не сыграла. Стоит ли ей заканчивать? Это не меня, это ее надо спрашивать. Она отрабатывает контракт, поэтому и играет, если это в принципе можно назвать игрой», — цитирует Метревели Sport24.

И это действительно так. Дело в том, что Шарапова уже долгие годы страдает от постоянных травм. Перед Уимблдоном она продуктивно выступила на тренировочном турнире Mallorca Open, где уступила лишь Анжелике Кербер.

Однако этого было явно мало для того, чтобы компенсировать долгое отсутствие игровой практики.

В сентябре прошлого года она досрочно завершила сезона из-за проблем со здоровьем, а вернулась на корт лишь в январе. Она должна была сыграть во втором круге с соотечественницей Дарьей Касаткиной , но отказалась от выступления из-за травмы правого плеча. Обиднее этого был лишь вылет от Пармантье, ведь перед поездкой в Санкт-Петербург Шарапова неплохо стартовала на Открытом чемпионате Австралии, где победила тогдашнюю третью ракетку мира Каролин Возняцки, но в четвертом круге уступила хозяйке кортов Эшли Барти.

Иначе говоря, физическая форма и здоровье Шараповой уже давно заставляет болельщиков и экспертов думать о скором завершении карьеры Марии.

Ведь постоянные травмы не только не дают ей выступать на должном уровне, но и мешают тренироваться, поэтому она изначально подходит к соревнованиям в худших кондициях, чем другие теннисистки. Что же касается завершения карьеры, то она пока не готова. Сразу после поражения от Пармантье она объявила, что никуда уходить не намерена, а уже спустя несколько недель получила приглашение на US Open.

«После восстановления я надеюсь сыграть на турнирах в Цинциннати, Торонто и на Открытом чемпионате США», — говорила Шарапова после окончания борьбы на Уимблдоне.

Этим она показывает характер, чем вызывает только уважение. Но ответ на вопрос о том, что для нее важнее: репутация или малые шансы на успех, становится все очевиднее.

Сейчас россиянка занимает 76-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США, Австралии и Уимблдон.

Однако существуют и те, кто считает, что у Шараповой все еще есть шансы вернуться на прежний уровень. Например, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась, что желание ее соотечественницы продолжать карьеру вполне оправдано. Да и к US Open, по ее мнению, Шарапова может подготовиться.

«Человек всю жизнь стремился оказаться там, где она находится сейчас. У нее есть амбиции и они вполне обоснованы. Хочется, чтобы она ушла из спорта красиво. Думаю, так и будет», — приводит слова Чакветадзе «СЭ».

Вопреки желанию и целеустремленности Шараповой, вероятность ее полноценного возвращения в элиту совсем не воодушевляет. Одна победа на турнире «Большого шлема» может стать хорошей мотивацией, но вряд ли это возможно при здоровой Симоне Халеп, Кербер и других топовых теннисисток, который сейчас на две головы выше Шараповой. Очевидно, что она по-прежнему чрезвычайно амбициозна, но хроническая травматичность ей уже давно говорит уходить. Хотя бы ради того, чтобы позаботиться о своем здоровье. А свое наследие в теннисе она уже оставила.