Кафельников поддержал Панарина

Кафельников разместил в Twitter сообщение, сопроводив его весёлыми смайликами. Оно собрало 1,4 тысячи лайков.

Жду огненных комментариев от патриотов России господ Соловьёва, Гаспарян, Малосолова и прочих в адрес «агента» госдепа Панарина и его интервью, — написал теннисист.

Он добавил в комментариях на реплику одного из подписчиков, что «Панарин — правильный парень».

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился своим мнением о президенте РФ. По словам Панарина, «в законе мы особо не выросли» за то время, что Путин находится у власти. «Футболистов только бедных наказали».