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Кафельников поддержал Панарина 

News.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press
Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал интервью российского хоккеиста Артемия Панарина. По мнению самого титулованного теннисиста в российской истории, слова игрока из НХЛ о президенте РФ Владимире Путине не должны оставить без внимания патриоты страны.
Кафельников разместил в Twitter сообщение, сопроводив его весёлыми смайликами. Оно собрало 1,4 тысячи лайков.
Жду огненных комментариев от патриотов России господ Соловьёва, Гаспарян, Малосолова и прочих в адрес «агента» госдепа Панарина и его интервью, — написал теннисист.
Он добавил в комментариях на реплику одного из подписчиков, что «Панарин — правильный парень».
Ранее News.ru сообщал, что хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился своим мнением о президенте РФ. По словам Панарина, «в законе мы особо не выросли» за то время, что Путин находится у власти. «Футболистов только бедных наказали».
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Комментарии1
Теннис , Хоккей , Евгений Кафельников , Артемий Панарин , Владимир Путин , Госдеп США
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