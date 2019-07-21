Кафельников назвал включение в Зал теннисной славы финалом его карьеры в спорте

Евгений Кафельников считает, что включение в Международный зал теннисной славы знаменует завершение его профессиональной карьеры. Такое мнение он выразил в разговоре с ТАСС.

Церемония, посвященная причислению к данному престижному сообществу Кафельникова, а также китаянки Ли На и француженки Мэри Пирс, состоялась в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).

"На самом деле это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере", — сказал россиянин.

Как он констатировал, включение в зал славы означает "признание в мировом теннисном сообществе".

"Сейчас уже точно можно сказать, что карьера Евгения Кафельникова завершена таким прекрасным способом", — добавил спортсмен.

Говоря о своих основных достижениях в спорте, Кафельников отметил, что, "безусловно, это две победы в турнирах Большого шлема" во Франции и Австралии".

"Также это Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, победа в Кубке Дэвиса сборной России в 2002 году, ну и, конечно, самое главное — это быть первой ракеткой мира в 1999 году. Вот эти все пять достижений — я очень ими горжусь и не могу какое-то одно из них выделить больше других", — сказал россиянин.

Кафельников исключил возможность того, что профессионально будет заниматься каким-либо другим видом спорта. Он подчеркнул, что не считает возможным "каким-то образом, хотя бы на малую часть где-нибудь в другом виде спорта подтвердить тот успех", который имел в теннисе.

"Буду сейчас для своего удовольствия заниматься любым видом спорта", — продолжил Кафельников.

Спортсмен также отметил, что не планирует серьезно заняться бизнесом, поскольку у него "не хватает опыта, не хватает знаний для такого рода деятельности".

"Теннис — это вся моя жизнь, это единственное, от чего я получал удовольствие, чему я был предан всю свою жизнь. Даже не знаю, в какой сфере деятельности я мог бы такие достижения повторить", — полагает он.

Следующей может быть россиянка

Кафельников, говоря о том, кого из россиян, по его мнению, также в будущем могут включить в Международный зал теннисной славы, отметил:

"Правильнее будет, если следующей будет наша женщина, девушка. Я бы не исключал возможность того, что Елена Дементьева в ближайшем будущем тоже будет включена в зал славы", — добавил он.

Спортсмен также прокомментировал тот факт, что ранее в этом месяце в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2010 года вошли два россиянина — Карен Хачанов Даниил Медведев . Как отметил Кафельников, "мужская половина начинает какие-то более-менее хорошие результаты показывать, которых не было очень долгое время".

Говоря о перспективах того, что Хачанов и Медведев выведут российский мужской теннис на уровень прошлых десятилетий, он отметил:

"Безусловно, это возможно, если ребята будут стремиться к поставленным целям. Гипотетически этого всего можно добиться, если у тебя есть цели, и к ним стремишься. Вот если и другие поверят в свои силы, поймут, что недосягаемых целей не бывает, тогда мы увидим прогресс, который был в те времена", — заключил Кафельников.

Спортсмен полагает, что в России должны появиться новые выдающиеся теннисисты.

"Для этого нужна суперзвезда, которая будет постоянно выигрывать турниры Большого шлема и находиться в мировой десятке или пятерке. Чтобы другие могли за ним тянуться", — сказал он.

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года, на протяжении шести недель (3 мая — 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.