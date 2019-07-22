«Второй сет хожу, хромаю»

За много лет в теннисе сложилась целая культура договорных матчей. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования и доклады, а в 2008 году для контроля прозрачности поединков даже была создана специальная организация — Tennis Integrity Unit (TIU). В 2016-м на разбирательства потратили 15 миллионов фунтов и пришли к выводу, что теннис — лидер по количеству «договорняков» среди всех видов спорта. Причем в списке подозреваемых оказались игроки, которые в разное время выигрывали турниры Большого шлема, в том числе некогда лучшие теннисисты России — Николай Давыденко Евгений Кафельников . Последний странный инцидент произошел на Уимблдоне-2019, когда австралийца Бернарда Томича лишили всех призовых — «за непрофессионализм». «Лента.ру» — о некрасивой стороне мирового теннисного тура.

Без стремления победить

Как минимум два скандала на самом высоком уровне прогремели этим летом. Сначала на « Ролан Гаррос »-2019 в начале июня без призовых выплат, 51 тысячи долларов, осталась американская теннисистка Анна Татишвили . Спортсменка, 726-й номер обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в первом круге проиграла сопернице из Греции Марии Саккари (30-я ракетка мира) со счетом 0:6, 1:6. Матч длился 55 минут. По мнению организаторов, Татишвили намеренно не оказывала сопротивления и «вела себя непрофессионально». Иными словами, «слила» матч, чтобы оправдать большинство ставок.

Спортсменка, естественно, вину отрицала и подала 40-страничную апелляцию. В сети немедленно запустили петицию в поддержку Татишвили, ссылку на которую она опубликовала в соцсетях. Главным аргументом было то, что Анна не так давно восстановилась после травмы и физически была не слишком хорошо готова, хотя и боролась до конца. 19 июля, спустя полтора месяца после начала разбирательств, стало известно, что штраф теннисистки отменен. «Совет Больших шлемов признал, что я играла „профессионально от первого до последнего розыгрыша“, и вернет мне все призовые, которые я заработала», — написала Татишвили в Twitter. В The New York Times также появилось заявление директора Совета Билла Бэбкока, который, изучив видеозапись матча, подтвердил: «Нет доказательств, что Татишвили не приложила максимум усилий для победы».

Ровно такая же ситуация сложилась в первом круге Уимблдона, когда обвинения предъявили австралийцу Бернарду Томичу, уступившему французу Жо-Вилфриду Цонге за 58 минут со счетом 2:6, 1:6, 4:6. Томич в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 103-ю позицию, Цонга — 67-ю. Штраф составил 56 тысяч долларов. Австралиец также подал апелляцию, но полного оправдания не добился. В итоге Совет постановил, что теннисист получит 25 процентов гонорара через два года, если примет участие во всех восьми следующих мэйджорах и ни разу не нарушит правила.

Бэбкок объяснил, что репутация Томича не позволяет доверять ему в полной мере. «Рассмотрение предыдущих случаев, в которых вы были замешаны, дает мало шансов для отмены санкций», — цитирует директора The New York Times. Спорить с ним бессмысленно: «без стремления победить» Томич уже играл в турнире в Делрей-Бич в 2017-м, в Мадриде в 2016-м, а в Майами в 2014-м вообще проиграл за 28 минут. И это далеко не весь список. Спортсмен, однако, планирует оспорить это решение. А деньги, которые все же рассчитывает получить, хочет направить на благотворительность в Австралии. «Мне плевать на эти 25 процентов. Я забочусь о том, что нужно игрокам в будущем», — сказал он, добавив, что «всегда делает на корте все возможное», а «экономия энергии» и другие стратегические уловки являются частью спорта.

В мае 2018 года The Telegraph опубликовал статью с заголовком: «Евгений Кафельников завершил карьеру в обмен на закрытие дела [о договорных матчах]». Бывший спортсмен в долгу не остался: «Это, естественно, бред сивой кобылы», — сказал он «Р-Спорту».

История, в которой до сих пор нет ясности, относится к 2003 году. Кафельникову тогда едва исполнилось 29 лет. К тому времени он уже побывал на вершине рейтинга АТР, выиграл Олимпиаду и два турнира Большого шлема. Но новый сезон складывался неудачно: стабильности в игре не было, Евгения преследовали травмы, а в октябре он и вовсе выпал из топ-30. «В этом году Женю лихорадит. Он проигрывает и сильным теннисистам, и слабым», — приводила слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева «Комсомольская правда».

На турнире во французском Лионе россиянин встречался с испанцем Фернандо Висенте , который, по мнению экспертов, против Кафельникова шансов не имел. Этот спортсмен ни разу в карьере не то что в финале мэйджора не играл — дальше четвертого круга не пробивался. К тому же перед Лионом он выдал серию из 11 поражений. Но накануне встречи на победу Висенте были сделаны неожиданно крупные ставки. Как позже сообщил Sunday Telegraph, букмекеры даже аннулировали их за шесть часов до начала поединка. А Кафельников-таки проиграл — 2:6, 3:6.

ATP начала разбираться. Не уточнялось, однако, что расследование касается россиянина. Организация занялась якобы договорными матчами «как явлением». Сообщалось, что в том случае, если найдется спортсмен, играющий в тотализатор, его оштрафуют на сто тысяч долларов и сумму, полученную на ставке, а также дисквалифицируют на три года. Фамилия Кафельникова ни в одном отчете следствия не фигурировала.

Однако в прессу просочились данные, что есть некий игрок, которому порекомендовали завершить карьеру, чтобы закрыть дело о «сливе» матча в 2003 году. Из-за случая в Лионе подозрения пали на российского теннисиста, который именно тогда ушел из спорта. «Велось ли в отношении меня расследование? Может быть, да, может быть, нет, надо спросить у официальных лиц», — отрезал Кафельников. Он подчеркнул, что не знает, о каком игроке идет речь, а сам он покинул профессиональный тур по другим причинам.

«Не можешь ты играть, болит все»

В 2007 году организаторы турнира в польском Сопоте заметили: на матч второго круга между россиянином Николаем Давыденко и аргентинцем Мартином Вассальо-Аргуэльо сделано аномально большое количество ставок. Внимание к турниру не самого высокого уровня было так велико, что лондонская биржа Betfair впервые в истории аннулировала все сделанные на матч ставки. По информации BuzzFeed News, примерно пятая часть поставленных денег пришла с московских банковских счетов, причем была использована одна компьютерная сеть.

Коэффициент на победу россиянина, четвертой ракетки мира и действующего чемпиона турнира, должен был быть довольно низким. Но против него были поставлены очень крупные деньги. Вдобавок коэффициент на победу Вассальо-Аргуэльо рос на протяжении всего матча. При счете 2:6, 6:3, 2:1 Давыденко отказался продолжать борьбу из-за травмы. Это была техническая победа аргентинца.

Когда у россиянина спросили, что случилось в этой игре, он заявил, что слухи о договорном характере матча — «бред и чушь». «Это была Польша. Там много русских, туристический город. Я видел, кто ставил: русские. У меня рядом жена, мы разговаривали по-русски с ней. Она говорит: „Заканчивай, не доигрывай, не можешь ты играть, болит все“. Я говорю: „Не могу уже, второй сет хожу, хромаю“. А они все слушают», — рассказал он в интервью Sports.ru в 2014 году. По мнению теннисиста, его вина заключается в том, что он разговорами с женой дал повод поверить в его поражение еще во второй партии, поэтому коэффициент против него и взлетел.

«Конечно, это моя ошибка была, лучше было молчать, ни с кем не говорить. Проиграл второй сет и решил: все, не буду играть третий, не могу. С этого и началось, потому что после первого сета подняли суммы высокие, что я все равно проиграю. Betfair — прессе, а пресса раскрутит что угодно. Желтая пресса еще больше раскрутит», — заключил Давыденко.

Расследование было масштабным. Следствию удалось установить личности держателей подозрительных счетов. Одной из них оказалась 31-летняя Юлия Цой из Москвы, которая поставила против Давыденко 260 тысяч фунтов (около 13 миллионов рублей по курсу 2007 года — прим. «Ленты.ру»), когда он выиграл первый сет. Она указала на остальных причастных к делу. Теннисист отрицал, что знаком с ними. Что касается Вассальо-Аргуэльо, то было доказано, что он связывался с руководителем сицилийской организации (в переписке было 82 сообщения, указывает BuzzFeed News), которая занималась примерно тем же, что и московская. Сицилийцы за счет победы аргентинца обогатились более чем на 300 тысяч фунтов, часть из которых, вероятно, получил спортсмен.

Спорт, созданный для продажи матчей

В 2016 году BuzzFeed News и BBC выпустили совместное расследование о договорных теннисных матчах. Вот некоторые тезисы.

— Существует группа из 16 игроков, которые неоднократно проигрывали, когда против них были сделаны весьма подозрительные ставки, и среди них есть победители турниров Большого шлема. — Игрок из топ-50, участвовавший в Открытом чемпионате Австралии, подозревается в неоднократной «сдаче» первого сета. — Игровые синдикаты в России и Италии заработали сотни тысяч фунтов, ставя на матчи Уимблдона и Открытого чемпионата Франции. — Имена более 70 игроков фигурируют в девяти списках подозреваемых теннисистов, о намеренных проигрышах которых осведомлены власти. Эти спортсмены не понесли наказания. — Выявить договорной матч несложно, гораздо труднее доказать, что он таким является. Далеко не всегда удается выявить связь между спортсменом и теми, кто делает ставки, так что большинство дел закрывается якобы из-за отсутствия состава преступления.

Помимо этого в тексте материала приводятся данные независимой комиссии представителей Международной федерации тенниса (ITF), WTA, АТР и всех четырех мэйджоров. Для создания отчета специалисты опросили более сотни игроков, еще 3200 спортсменов прошли анонимное тестирование. 464 человека признались в том, что знают о конкретных случаях организации договорных матчей, а каждый десятый заявил, что сталкивался с этим на турнирах Большого шлема.

Выяснилось также, что больше всего матчей «продается» на турнирах ITF, челленджерах АТР и турнирах WTA 125K. А представитель букмекерской конторы, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что в теннисе даже есть сезон «договорняков» — он длится с октября и до конца года, и в это время на турнирах проходит по нескольку подозрительных матчей в день.

Разговор этот носит отнюдь не гипотетический характер — часть фамилий участников и организаторов подобных матчей рассекречена. Например, было официально доказано, а впоследствии обнародовано, что австриец Даниэль Келлерер сыграл три «договорняка» с 2009-го по 2011 год, за что получил пожизненную дисквалификацию. Он рассказывал, что ему предлагали от 50 до 100 тысяч долларов (от трех до шести миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») за проигранный матч. А итальянец Марко Чеккинато в 2016 году «слил» челленджер в Марокко.

Нельзя не признать: для многих профессионалов «продажа» матча — едва ли не единственная возможность заработать. Речь идет о спортсменах из третьей сотни рейтингов и выше. Ведь они часто уходят в минус: честно заработанных призовых не хватает на содержание команды, зарплату тренера, перелеты — то есть виновата и система, которая вынуждает идти на обман.

По этому поводу метко высказался бывший сотрудник ATP Ричард Ингс, который до 2005 года был вице-президентом ассоциации: «Если бы изобрели вид спорта специально для договорных матчей, то это был бы теннис».