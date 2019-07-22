Надаль заказал себе новую яхту за € 5 млн

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заказал себе новую яхту.

Как сообщает El Pais, Надаль ранее выставил на продажу свою старую яхту «Бетховен» за 2,6 млн евро. Его новая яхта — катамаран 80 Sunreef Power — обойдется ему примерно в 5 млн евро.

Новый транспорт Надаля — яхта длиной 27 метров с 7 каютами, вмещает до 12 гостей. Первый экземпляр новой серии яхт, которые заинтересовали Надаля, будет представлен на Международном яхт-шоу 2019 в Каннах.

Новую яхту изготовят и передадут Надалю в 2020-м году.