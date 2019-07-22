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Надаль заказал себе новую яхту за € 5 млн 

SPORT24.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заказал себе новую яхту.
Как сообщает El Pais, Надаль ранее выставил на продажу свою старую яхту «Бетховен» за 2,6 млн евро. Его новая яхта — катамаран 80 Sunreef Power — обойдется ему примерно в 5 млн евро.
Новый транспорт Надаля — яхта длиной 27 метров с 7 каютами, вмещает до 12 гостей. Первый экземпляр новой серии яхт, которые заинтересовали Надаля, будет представлен на Международном яхт-шоу 2019 в Каннах.
Новую яхту изготовят и передадут Надалю в 2020-м году.
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Теннис , Рафаэль Надаль
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