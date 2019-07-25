Теннисистку Кузнецову не пустили в США

Российской теннисистке Светлане Кузнецовой не дали визу в США, она была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне и, возможно, потеряет почти сотню позиций в рейтинге.

13 июля в своем инстаграме Кузнецова рассказывала, что в феврале подала документы на получение американской визы и до сих пор ее не получила.

«На все запросы ответ один и тот же: "Ваше дело на рассмотрении"», — сообщила спортсменка и поинтересовалась у подписчиков о способах «ускорения» дипломатов.

Сегодня Кузнецова сообщила в той же соцсети, что визу ей не дали и поныне. По этой причине она была вынуждена сняться с турнира Citi Open, который стартует в столице США 29 июля. Citi Open-2018 россиянка выиграла.

«Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые», — написала 34-летняя теннисистка, выразив надежду на скорое разрешение ситуации с визой.