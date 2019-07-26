Санкции в теннисе? Кузнецовой не дают играть в США

34-летняя теннисистка Светлана Кузнецова не сыграет на турнире WTA в Вашингтоне, где она в прошлом году выиграла свой 18-й титул в карьере. Российской теннисистке не дают американскую визу, из-за чего у нее сгорит 280 рейтинговых очков.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне, который выиграла год назад.

Причина отказа от участия в соревновании, в котором Кузнецова рассчитывала выступить, банальна и удивительна для профессионального тенниса — у спортсменки истек срок американской визы, а новую ей не выдает посольство США.

«Дальше я бы хотела сыграть Вашингтон, Цинциннати и Монреаль. Возможно, в Цинциннати и Монреале мне придется играть квалификацию. Но тут маленький вопросик: у меня нет визы. В феврале я сдала свой паспорт в Москве, и мне до сих пор его не вернули. Если дадут визу, то поеду играть, если не дадут — буду сидеть дома и ждать свои матчи», — рассказывала Светлана «Евроспорту» в начале июля после поражения в первом круге Уимблдона.

Однако за две недели ситуация никак не улучшилась и 25 июля опытная теннисистка опубликовала в своем инстаграме пост, в котором объявила о том, что вынуждена сняться с соревнований в столице США.

«Друзья, ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!» — написала Кузнецова (орфография и пунктуация сохранены).

Из-за неординарности причины отказа ситуацию вынужден был комментировать президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

«Мы сделали все необходимые письма, включая президенту ITF Дэвиду Хэггерти. Но обратной связи не получаем, ответа нет. Но мы не теряем надежды, что ситуация разрешится до начала US Open», — приводит слова многолетнего капитана сборной России по теннису, а ныне спортивного функционера ТАСС.

Проблема в том, что теперь Кузнецова потеряет разом 280 очков, заработанных спортсменкой на прошлогоднем турнире в столице США, и может опуститься в конец второй сотни мирового рейтинга с нынешнего 108-го места, из-за чего ей придется играть квалификацию на последний турнир «Большого шлема» US Open. Если, конечно, вопрос с визой все-таки решится положительно.

Наверняка 34-летней теннисистке вдвойне обидно пропускать данное соревнование, поскольку она участвовала в этом турнире всего дважды в карьере и в обоих случаях выигрывала титул, впервые сделав это в 2014 году.

Трофей, завоеванный Светланой год назад, стал ее 18-м индивидуальным в карьере, последним на данный момент.

Тот турнир она выиграла в качестве 128-й ракетки мира, и только две теннисистки в прошлом сезоне добились побед на сорвенованиях WTA-тура, имея рейтинг ниже.

Тогда в столице США россиянка выдала мощнейший теннис, по дороге к финалу ни в одном сете ни разу не проиграв больше двух геймов. Зато в решающем поединке за титул с Донной Векич Кузнецова проиграла первый сет, а во втором отыграла по два матчбола при счете 4:5 и на тай-брейке, после чего уверенно взяла решающую партию — 4:6, 7:6, 6:2.

В нынешнем сезоне россиянка приняла участие всего в семи турнирах. В начале апреля она в Лугано обыграла соотечественницу Елену Александрову и швейцарку Тимеа Бачински , но была бита в третьем круге чешкой Кристиной Плишковой, несмотря на выигранный первый сет.

После этого в том же месяце в Стамбуле Кузнецова в первом круге не испытала проблем с получившей wild-card 256-й ракеткой из Турции Кагьей Бююкакджай, но затем уступила в двух партиях чешке Макете Вондроушовой.

В конце апреля в Праге россиянка также достигла второго круга, где после победы над румынкой Микаэлой Бузарнеску, 29-й ракеткой мира, уступила швейцарке Джил Тайхманн из второй сотни рейтинга.

В начале мая Кузнецова сыграла на престижном турнире в Мадриде и в первом круге оказалась сильнее белорусской десятой ракетки мира Арины Соболенко , но во втором в упорной борьбе в трех партиях проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

После этого Кузнецова выходила на корт еще только три раза и всякий раз уступала в первом же матче. Сначала было поражение от шведки Йоханны Ларссон в Нюрнберге, а затем такие разные фиаско на » Ролан Гаррос » и Уимблдоне.

В Париже Светлана при слабой игре уступила словачке Кристине Кучовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, а в Лондоне в матче против крепкой бельгийки Элисон ван Эйтванк Кузнецова отдала первый сет и уступала во втором со счетом 1:4, но смогла взять партию и повести в третьей с брейком, однако не удержала перевеса.

34-летняя спортсменка, имеющая в своем активе две победы на турнирах «Большого шлема» в карьере (US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009), не раз говорила, что сейчас играет в свое удовольствие, но при этом не собирается пока завершать выступления.